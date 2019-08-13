На Ставрополье в развитие мелиорации планируют вложить 20 млрд руб

В ближайшие четыре года в Ставропольском крае в развитие мелиорации планируют вложить более 20 млрд руб. из различных источников, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. До 2025 года в крае планируют создать до пяти тысяч новых рабочих мест в агропромышленном комплексе и 100 тыс. га орошаемых земель.

В частности, компания «СтавропольАгроСоюз» до 2024 года введет в эксплуатацию свыше 10 тыс. га орошаемых площадей на общую сумму 2 млрд руб. для производства сельскохозяйственной продукции. В этом году предприятие уже вводит 816 га орошаемых земель стоимостью 146 млн руб.

Дарья Голякова