В Кировской области трех женщин осудят за обналичивание материнских капиталов

В суд передано уголовное дело в отношении трех кировчанок об обналичивании 8,9 млн руб. материнского капитала в составе организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщает ведомство, они обманули более 20 владельцев сертификатов на получение господдержки.

По версии следствия, обвиняемые предоставляли в Пенсионный фонд РФ заведомо ложные сведения о том, что пострадавшие якобы приобрели жилье за средства маткапитала. Получив средства, часть денег женщины передавали владельцам сертификатов, но большую их часть присвоили. Все трое обвиняются в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ), одной также предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Анастасия Еремина