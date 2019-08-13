Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию

«Уральское казачество» направило в Фонд президентских грантов заявку на финансирование создания в Екатеринбурге казачьей зоополиции, которая будет пресекать факты жестокого обращения с животными. Согласно заявке, опубликованной на сайте фонда, запрашиваемая сумма составляет 3 млн руб. В рамках софинансирования казаки готовы привлечь еще 910 тыс. руб.

В заявке указано, что деньги планируется потратить на работу экипажа зоополиции из пяти человек: ветеринар, юрист, журналист-оператор (который будет вести прямую трансляцию в интернете) и два казака (для защиты экипажа или физической помощи). К экипажу также планируется подключить волонтеров. «Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда»,— говорится в описании заявки. Подозреваемых в жестоком обращении с животными казаки готовы задерживать.

В «Уральском казачестве» уверены, что в Екатеринбурге остро стоит проблема жестокого обращения с животными. «Сам факт существования казачьей зоополиции и возможность понести ответственность будет сдерживающим фактором для живодеров»,— поясняется в заявке.