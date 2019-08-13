На пост главы Куйбышевского района Самары отобрали двух кандидатов

Сегодня, 13 августа, конкурсная комиссия по отбору главы администрации Куйбышевского внутригородского района Самары рекомендовала совету депутатов двух кандидатов на этот пост. Это руководитель управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алексей Коробков и начальник отдела режима и охраны ПАО «Кузнецов» Валерий Медведев.

Заседание районного совета, на котором назначат нового главу, состоится 15 августа. Всего заявки на участие в конкурсе подали восемь человек. Среди них начальник установки АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Юрий Байкин, начальник управления безопасности аппарата управления филиала ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» Дмитрий Наживов, а также еще четыре безработных – участник конкурса на пост главы Промышленного района Николай Борисов, экс-директор ООО «ААА Авторесурс» Сергей Коротков, экс-директор ООО Научно-производственное предприятие «Контэкс», бывший депутат Самарской губернской думы Александр Ерисов и бывший консультант в министерстве образования и науки Самарской области Сергей Советкин.

Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун покинул пост 14 июня. Такое решение было принято на совете депутатов района на основании личного заявления об уходе главы. Господин Моргун возглавил район в 2013 году и некоторое время руководил им одновременно с Самарским районом.

Ани Айвазян