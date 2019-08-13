Объем вкладов населения Кубани вырос на 5%

На начало июля этого года объем банковских вкладов населения Краснодарского края составил 780 млрд руб, что на 5,1% больше, чем на начало июля прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. На одного каждого жителя Кубани на 1 июля в среднем пришлось пл 138 тыс. руб вкладов. При этом 86% сбережений хранится в рублях.

За счет вкладов населения банки Краснодарского края сформировали 72,8% привлеченных средств, общий объем которых на 1 июля составил 1 трлн руб. Это на 9,3% больше, чем на 1 июля прошлого года. На накопления жителей Кубани приходится 42% сбережений в Южном федеральном округе.

Дарья Голякова