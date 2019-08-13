Каждый житель Кубани имеет в среднем по 138 тысяч рублей сбережений

На каждого жителя Краснодарского края приходится в среднем по 138 тыс. руб. сбережений (на аналогичную дату прошлого года приходилось в среднем по 132 тыс. руб.). Об этом сообщает Южное ГУ Центробанка, опираясь на данные по объему банковских вкладов населения региона на 1 июля текущего года.

Таким образом, все население края хранит в банках 780 млрд руб. Этот показатель увеличился за год на 5,1%. Большая часть средств населения (86%) привлечена в рублях. Сбережения жителей Кубани составляют 42,8% от всего объема вкладов в ЮФО.

Вклады населения составляют 72,8% всех привлеченных банками в регионе средств клиентов. Это на 1 июля текущего года 1070 млрд руб. Данный показатель вырос по отношению к аналогичной дате прошлого года на 9,3%.

Средства на счетах негосударственных организаций увеличились на 8,2% и составили на 1 июля 119,2 млрд руб. Остатки на депозитах юридических лиц за год выросли в 1,5 раза, составив 104,5 млрд руб. Средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 18,3% до 32 млрд руб.

Всего объем привлеченных на территории Южного федерального округа средств клиентов на 1 июля 2019 года составил 2,5 трлн руб, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8,7%. На втором месте по объему вложенных в банки населением средств после Краснодарского края следует Ростовская (527 млрд руб.) и Волгоградская (269 млрд руб.) области.

Дмитрий Михеенко