В Курганском УФАС сформирован экспертный совет по рекламе

При управлении Федеральной антимонопольной службы по Курганской области начал работу экспертный совет по применению законодательства о рекламе. В его состав вошли специалисты УФАС, органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, коммерческих организаций, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Основные цели деятельности совета – рассмотрение вопросов, связанных с применением закона о рекламе, и выработка предложений по развитию конкуренции на рынке рекламных услуг региона. Первое заседание состоится в октябре.