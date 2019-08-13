Саратовского адвоката будут судить за избиение ответчика по гражданскому иску

В Саратове перед судом предстанет ударивший человека в зале суда адвокат. Ему вменяют умышленное причинение легкого вредя здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), уточнили в пресс-службе СУСК.

По версии следствия, 26 февраля во время рассмотрения в Октябрьском районном суде гражданского дела по иску о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, когда судья ушел в совещательную комнату, адвокат истцов ударил одного из ответчиков кулаком в шею. Потерпевшему были причинены травмы шеи и гортани.

Своей вины юрист не признает, однако следователи считают, что им удалось собрать достаточную доказательную базу.

Марина Ковалева