Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках

Услуга доступна в магазинах, на кассах которых есть наклейка «Здесь вы можете снять наличные».

Для держателей именных дебетовых карт Сбербанка сервис снятия наличных при покупке предоставляется бесплатно.

Услуга востребована на отдаленных и малонаселенных территориях.

12 августа 2019 года, Краснодар — Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при покупке товаров на кассах в торговых точках 76 субъектов РФ. Это дает жителям отдаленных и малонаселенных пунктов свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов.

Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и могут выдавать наличные.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:: «Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3 000. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий».

В Краснодарском крае услуга появилась в 13 населенных пунктах: Сенной, Михайловское, Петровская, Гуамка, Соленый, Молодежный, Гаркуша, Приазовский, Забойский, Георгиевское, Ольгинка, Тверская и Пискуновское. На территории региона также действует 2 690 устройств самообслуживания.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:: «В малонаселенных и отдаленных пунктах внедрение такого сервиса, как снятие наличных при покупке в магазинах, значительно упроситит жизнь людям. Кроме того, это станет уникальным преимуществом для торговых точек, которые примут участие в программе Сбербанка».

Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию на Юге России и Северном Кавказе составил 816 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов, Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5 000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.

Новый сервис удобен и торговым точкам: предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов, поскольку оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.