Причиной загрязнения Белой нефтепродуктами стало мазутохранилище закрытого завода

Утечка нефтепродуктов в реку Белую, которая была обнаружена в Уфе в минувшую субботу, произошла из мазутохранилища закрытого 15 лет назад завода горного оборудования возле Монумента дружбы, сообщает ГТРК. Причину утечки удалось установить путем обследования всех расположенных рядом ливневых колодцев. По данным госкомитета по ЧС Башкирии, работы по сбору нефтепродукта в реке завершены, ливневая канализация, куда стекал мазут из хранилища, изолирована, а сам нефтепродукт из хранилища откачан.

Объем мазута, попавшего в реку, в госкомитете не уточняют.

Ирина Самойлова