Неизвестные требуют с сети «Лента» $500 тыс., угрожая отравить реализуемые там продукты

Неизвестные направили на электронный адрес торговой сети «Лента» сообщение, в котором требуют с ритейлера выплатить им $500 тыс. В противном случае они обещают отравить реализуемые в гипермаркетах сети продукты. Соответствующее видеобращение поступило накануне, 12 августа, с адреса tossitissot@gmail.com, сообщает «Фонтанка.ру».

При этом злоумышленники требуют перевести деньги в биткоинах.

По данным интернет-газеты, ничего платить неизвестным «Лента» не намерена. Компания уже обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры).