Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс поселок Козыревск—Долина гейзеров, совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В результате пострадали три человека. У двух — переломы ног, третий получил травму шеи, рассказал ТАСС зампред краевого правительства Сергей Хабаров.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т». Всего на борту вертолета были 25 человек. Что стало причиной жесткой посадки, пока не ясно. Сам вертолет сильно пострадал: у него повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты, рассказал господин Хабаров «Интерфаксу».

По факту инцидента проверки проводят транспортная прокуратура, Росавиация и следственное управление на транспорте СКР. В район происшествия направят борт для вывоза пассажиров в Петропавловск-Камчатский.