В Тольятти «АКБ Еврофинанс ТА» незаконно выдавало потребительские займы

В Тольятти ООО «АКБ Еврофинанс ТА» и его руководитель привлечены к ответственности за незаконную выдачу потребительских займов, сообщает прокуратура области.

Компания заключала с гражданами договор купли-купли продажи недвижимости или автотранспорта, а затем сдавала их в аренду тем же лицам. Фактически организация выдавала займы под залог имущества.

В отношении юрлица и его директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ. Суд назначил нарушителям закона наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

Сабрина Самедова