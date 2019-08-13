Связь-банк через суд требует созвать собрание акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

Свердловский арбитражный суд отложил на 28 августа заседание по иску Связь-банка, который требует у ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» созвать общее собрание акционеров предприятия.

Как указано в материалах дела, в октябре 2017 года другой банк — «Глобэкс» — стал владельцем 74,9% акций «Энергетиков Урала». Еще 25% и 1 акция находятся в собственности ПАО «Россети». Однако получить полноценный контроль над предприятием банку не удалось, и в сентябре 2018 года «Глобэкс» обратился в суд с требованием созвать общее собрание акционеров предприятия. В январе 2019 года, после присоединения «Глобэкса» к Связь-банку, права истца перешли к Связь-банку.

На общем собрании акционеров истец предлагает утвердить годовые отчет и финансовую отчетность инженерного центра за 2016 год, а также избрать совет директоров, ревизионную комиссию и утвердить аудитора.

По данным сервиса «За честный бизнес», в 2017 году доходы предприятия составили 457,6 млн руб., расходы 448,7 млн руб. Однако судебные заседания раз за разом откладываются из-за необходимости привлечения к участию в споре пятерых членов совета директоров инженерного центра, адреса жительства которых суду установить не удается. Именно члены совета директоров по Уставу вправе созвать общее собрание акционеров.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Андрея Саунина, столь долгое рассмотрение корпоративного спора вызвано отсутствием у суда возможности уведомить членов совета директоров о дате заседания. По материалам дела, у суда нет данных о дате рождения каждого из членов совета директоров, без которых государственные органы не могут ответить на запрос суда. «Несомненно ответчик реализует заранее спланированную тактику противодействия мажоритарному собственнику предприятия. Тем временем, сроки давности по возможным искам Связь-банка как мажоритарного участника общества продолжают течь. Это уменьшает шансы привлечения членов совета директоров и топ-менеджеров инженерного центра к установленной ответственности и взысканию с них потенциальных убытков, причиненных предприятию»,— пояснил юрист.

Алексей Охлопков