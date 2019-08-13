Искусственный интеллект проследит за успеваемостью студентов

Программа, которую разрабатывают российские специалисты, будет анализировать успеваемость учащихся. Авторы идеи поясняют, что система изучит активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение студентов. Тех, кто не справляются с нагрузкой, она рекомендует к отчислению. Созданием робота занимаются в центре EdCrunch University при университете «МИСиС». В тестовом режиме он заработает в 2021 году. Как искусственный интеллект изменит жизнь студентов? И что об этом думают в вузах? Об этом — Юлия Грицай и Анна Пестерева.

Любая информация может быть использована против вас: сервис, в основе которого лежит машинное обучение, анализирует все действия студентов. Не только оценки, но и манеру общения с преподавателями, и даже активную жизненную позицию. После обработки данных алгоритм даст прогноз об успеваемости. Так, в первые две недели учебы студент первого курса может узнать, что его, скорее всего, отчислят. Но разработчики просят учащихся не паниковать. Выгонять сразу никого не будут. Прогноз нужен лишь для того, чтобы педагоги обратили внимание на проблему, утверждает директор центра EdCrunch University Нурлан Киясов:

«Главная идея и задача этой инициативы — помочь студенту успешно завершить университет.

То есть это информационный помощник. В американских университетах при вводе этой системы на первом семестре первого курса на 70% снизилась доля отчисляемых студентов. В каждом университете есть цифровой портал, система управления обучением. Мы хотим изучать такие данные, как частота входа в эту систему, продолжительность пребывания, весь цифровой след, регулярность посещений университета через электронные турникеты».

Внедрение сервиса на основе искусственного интеллекта начнется в этом году. Но говорить о 100-процентной точности подобных программ не приходится, предупреждает специалист по машинному обучению компании «Битрикс24» Александр Сербул. Да и понять причины, по которым студента вдруг посчитали отстающим, получится не всегда. «В таких сложных моделях типа нейросетей чрезвычайно трудно понять, что же повлияло на отчисление, почему сеть понимает такое решение. Причем может выясниться, что на это влияет, не знаю, количество троек в третьей четверти второго класса. Может быть точность порядка 95-90%, 80-60%»,— отмечает Сербул.

В Финансовом университете последние три года применяются похожие технологии. И педагоги смогли сделать собственные выводы об их необходимости, рассказал “Ъ FM” ректор вуза Михаил Эскиндаров:

«Система показывает, насколько эффективно идет учебный процесс, заинтересованность студента. Ее еще следует дорабатывать, апробировать, и я не думаю, что это программа ближайшего периода. Я не могу сказать, что она совершенна и готова к реализации».

Машинное обучение основано на анализе большого количества информации. Чем шире база данных, тем точнее алгоритмы работают. Поэтому судьба новой системы во многом зависит от желания вузов сотрудничать. Итоги совместной работы могут быть полезны, полагает заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Сергей Давыдов. Но слепо доверяться компьютерным расчетам люди пока не готовы. «Какие студенты успешно заканчивают обучение, какие не заканчивают — это можно видеть на ранних стадиях. Поэтому, используя информацию, действительно, есть возможность распознать отклоняющиеся статистики. Искусственный интеллект ни в коем случае не должен принимать решения. То есть за цифрами всегда должна стоять какая-то экспертная оценка»,— заявил Давыдов.

Пока вузы только решают, внедрять ли им искусственный интеллект, работодатели уже его используют. Все больше крупных компаний применяют новые технологии при поиске сотрудников: программы оценивают резюме соискателей и проводят видеоинтервью. Так что избежать встречи с искусственным разумом в будущем нынешним студентам все равно не удастся.

В июне о внедрении новых технологий заговорил президент Владимир Путин. На заседании Петербургского международного экономического форума он заявил о создании стратегии развития искусственного интеллекта. Ее хотят включить в национальную программу «Цифровая экономика».