Блогер Илья Варламов назвал Адлер худшим городом России

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Известный блогер Илья Варламов обновил в своем ЖЖ личный рейтинг российских городов. При этом Сочи, по мнению общественника, является одним из населенных пунктов, где бы он не против был бы жить (10-е место ТОПа), а Адлер (который на самом деле не является отдельным городом, а входит в Сочи в качестве внутригородского района) – занял последнее 69-е место рейтинга.

«Сочи. К Олимпиаде город привели в порядок. Люблю Сочи. Отдельно люблю Розу Хутор, каждый год с удовольствием катаюсь там на лыжах», - пишет Варламов. Кстати, Роза Хутор территориально располагается в Адлерском районе Сочи.

На первом месте в рейтинге Варламова Екатеринбург, на втором – Казань, на третьем – Севастополь, на четвертом – Воронеж, на пятом - Псков. С конца ТОП-5 выглядит следующим образом: Адлер, Чита, Йошкар-Ола, Уссурийск и Махачкала.

Новороссийск в рейтинге Варламова занял 24-е место («Море, чайки, хорошие пешеходные зоны. С каждым годом город становится хуже. Бездумное строительство новых районов и транспортная политика мэрии убьют город»), Геленджик – 27-е («Когда-то был самым чистым городом в России, но в последнее время дела идут все хуже»), а Краснодар – 29-е («Если есть на свете рай – это Краснодарский край! Самострой и беспредел портят даже рай. Но в Краснодаре есть потрясающий парк и стадион, спасибо Галицкому»).

Дмитрий Михеенко