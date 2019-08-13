На чиновников мэрии Коркино завели уголовное дело

Следственный отдел по городу Коркино возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту нарушения прав предпринимателей. Установлено, что сотрудники местной администрации препятствовали размещению ларьков, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка была инициирована по заявлениям владельцев киосков. Они сообщили, что администрации Коркино выдает временные разрешения на размещение нестационарных объектов на площади Ленина без заключения договоров. Также было установлено, что чиновники необоснованно отказывались выдавать разрешения некоторым предпринимателям. При этом в Коркино нет никаких нормативных актов, которые регламентируют предоставление этой муниципальной услуги.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы Коркино. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.