Porsche представил гибридные кроссоверы Cayenne Turbo S E-Hybrid

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Фото: Porsche

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Фото: Porsche

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe. Фото: Porsche

Автомобили получили силовую установку от показанного в 2017 году хэтчбека Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В состав гибридной силовой установки входят 550-сильный 4-литровый турбированный V8 от Porsche Panamera Turbo, к которому добавили 136-сильный электромотор от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Гибридная модификация оснащается литий-ионной батареей на 14,1 кВт/ч.

В базовую комплектацию новинок включены электронная система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM), блокировка дифференциала задней оси Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), высокоэффективные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 21-дюймовые легкосплавные колесные диски в дизайне 911 Turbo, усилитель рулевого управления Plus, пакет Sport Chrono и автономная система кондиционирования, управлять которой можно со смартфона.

Вместе с Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe состоялась премьера 462-сильного Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe с 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором V6 и 136-сильным электродвигателем.