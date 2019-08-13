Бывший начпрод ЮВО осужден за соучастие в хищении 471 млн рублей Минобороны

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам заключения с отбыванием в колонии общего режима бывшего начальника продовольственной службы управления ЮВО подполковника Романа Сомонова, сообщила пресс-служба ВСУ СКР. В информации говорится, что еще на этапе ознакомления с обвинительным заключением в июне 2019 года Сомонов признал вину в инкриминируемых ему преступлениях – в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.159, ч.3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый являлся соучастником хищения 471,7 млн руб., принадлежащих Министерству обороны России. Следователи считают, что начпроды вносили в ежемесячные акты сдачи-приема оказанных услуг по питанию военнослужащих и в отчеты ЮВО завышенные сведения о количестве необходимых пайков. На процессе суд удовлетворил иск министерства о возмещении причиненного ущерба и взыскал солидарно с Сомонова и с уже осужденного экс-майора Владимира Фирсова 193,8 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Ростовский гарнизонный суд весной прошлого года признал вину в этом хищении бывших снабженцев ЮВО полковника Дениса Зорина и подполковника Романа Сомонова и приговорил их соответственно к 11 и 9 годам лишения свободы, назначив штраф по 1 млн руб. и взыскав солидарно в пользу Минобороны 471,7 млн руб. Подсудимые на процессе отрицали свою причастность к преступлению и обжаловали приговор. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в апелляционном порядке отменил решение первой инстанции, посчитав, что действия бывших офицеров необходимо переквалифицировать как более тяжкие, и вернул уголовное дело прокурору. При повторном расследовании дела, его главный фигурант 40-летний полковник Денис Зорин, который, как утверждают следователи, задумал и организовал хищение, заболел. Поэтому его уголовное преследование временно приостановлено.

Олег Горяев