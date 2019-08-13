Кубанский агрохолдинг Олега Дерипаски увеличил прибыль на 530 млн рублей

АО «Рассвет» (бывший АО «Агрообъединение “Кубань”») Олега Дерипаски показало чистую прибыль в 2018 году в размере 1,5 млрд руб. Это более чем на 530 млн больше, чем в 2017 году (942 млн руб.). Выручка холдинга за прошлый год составила 7 млрд руб. (в 2017 году – 6,96 млрд руб.). Финансовая отчетность агропредприятия опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Интересно, что еще одно предприятие господина Дерипаски ООО «Агрокубань Ресурс», также зарегистрированное в Усть-Лабинске и предоставляющее услуги в области растениеводства, в 2018 году показало убыток в размере 41,6 млн руб. при выручке в 6,7 млн руб.

Отметим, что АО «Рассвет» не единственный актив Олега Дерипаски, который был переименован после введения США санкций в отношении российского бизнесмена. Так, ООО «Базэл цемент» стал ООО «Смиком», а «Базэл Аэро» рассматривает возможность переименования в «Аэродинамику».

Дмитрий Михеенко