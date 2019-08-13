Соратник Алексея Навального вызвал мэра Новосибирска на дебаты

Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко вызвал на предвыборные дебаты действующего главу города Анатолия Локотя (КПРФ). Господин Бойко планирует задать ему вопросы, которые перед досрочными выборами мэра в 2014 году коммунист адресовал своему сопернику из «Единой России» Владимиру Знаткову.

«Я считаю, что дебаты — это основа выборов, они лучше всего помогают избирателям сделать выбор. Я считаю вполне приемлемым и разумным вызвать действующего мэра. Мои избиратели тоже очень просили»,— рассказал “Ъ-Сибирь” Сергей Бойко. Оппозиционер отметил, что согласен на любую площадку, но при двух условиях: «Первое — прозрачные правила, второе — возможность задавать вопросы друг другу, потому что иногда у нас дебаты путают с монологом кандидата». Ответ господин Бойко пока не получил.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов. Дебаты уже идут на «49 канале». На частном телеканале НТН-24 они начнутся в конце августа. Ранее НТН-24 провел предварительную жеребьевку, на которую заявились Сергей Бойко, бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Яблоко»), депутат горсовета Наталья Пинус (Российский общенародный союз), глава юрфирмы Александр Гультяев (Партия возрождения России) и бизнесмен Дмитрий Холявченко («Яблоко»). От Анатолия Локотя участвовала его представительница Евгения Аверина, уполномоченная по финансовым вопросам.

О предвыборной гонке на пост новосибирском мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич