Житель Сочи осужден за одобрение теракта в Архангельске

Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда о публичном оправдании террористического акта в Архангельске вступил в силу, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Житель Сочи Соколов приговорен к двум с половиной годам колонии.

Суд установил, что господин Соколов разместил в интернете тексты о жителе Архангельска Михаиле Жлобицком, совершившем террористический акт в здании УФСБ России по Архангельской области, в результате которого пострадало трое сотрудников органов безопасности. В результате проведенного лингвистического исследования установлено, что тексты содержат признаки оправдания терроризма. Подсудимый Соколов признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – «Публичное оправдание терроризма», отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар