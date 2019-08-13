Саратовский минздрав не смог закупить льготный препарат для страдающего эпилепсией мальчика

В Балаково не получающему с мая этого года жизненно необходимый препарат «Суксилеп» ребенку обещают его предоставить в течение трех-пяти дней. Такое обещание дал маме пятилетнего мальчика Анастасии Ламзовой глава района Роман Ирисов.

Сын госпожи Ламзовой страдает эпилепсией. Терапия «Суксилепом» помогла – у ребенка сократилось количество приступов. Однако уже три месяца семья вынуждена покупать льготный препарат за свои средства, поскольку министерство здравоохранения области не смогло закупить его - он не поставляется в Россию. Ежемесячно на покупку лекарства у Анастасии Ламзовой уходит порядка 8 тыс. руб., сообщила она. Для мальчика будет произведена индивидуальная закупка, однако Роман Ирисов не исключил, что данные случай – не единичный.

Он намерен обратиться в прокуратуру Балаково с просьбой провести проверку.

Марина Ковалева