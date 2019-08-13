Режим ЧС могут ввести в Удмуртии из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Удмуртии из-за продолжительных дождей. Это позволит сельхозпредприятиям региона получить господдержку в случае неурожая. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на министра Ольгу Абрамову.

«На прошлой неделе прошло экстренное совещание в режиме ВКС с районами, мы обсудили вопрос возможности введения чрезвычайной ситуации. Сейчас работаем с гидрометцентром Удмуртии. Экстренные меры необходимо принять каждому сельхозпроизводителю: либо мы живем в ожидании созревания зерна, а судя по погоде, оно не вызреет, либо мы все закладываем в зерносенаж, чтобы обеспечить высокопротеиновыми кормами животных в зимне-стойловый период. Однозначно, объемы производства зерна в этом году будут значительно ниже, чем в предыдущие годы, а на зимовку скота необходимо заложить 600 тыс. тонн зерна. Введение режима ЧС позволит нашим селянам получить дополнительную господдержку из федерального бюджета»,— отметила госпожа Абрамова.