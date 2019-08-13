Исполнение проекта «Безопасные и качественные дороги» в Саратове составляет 67%

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал темпы работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам совещания в областном правительстве.

На исполнение проекта в этом году выделено 5,8 млрд руб., запланирован ремонт на 44 объектах. В настоящее время готовности по региональным направлениям составляет 59 %, в Саратове – 67 %, в Энгельсе - 34 %. В некоторых районах, таких, как Новобурасский, Ивантеевский, Краснокутский, подрядчики еще не приступали к работам. Валерий Радаев призвал ответственных чиновников привлекать подрядчиков из других областей и плотнее работать с каждым из отстающих районов. Особое внимание он просил уделить участку Самойловка – Елань, поскольку от местных жителей поступают просьбы отремонтировать именно это направление.

Марина Ковалева