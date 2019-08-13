«У нас одна общая болезнь — смотреть в прошлое»

Петра Порошенко закидали яйцами: экс-президент Украины сходил на допрос к следователям, а затем подвергся нападению со стороны недоброжелателей. Он проходит свидетелем по делу об уклонении от уплаты налогов. Сам бывший глава государства называет происходящее рейдерским захватом активов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что происходящее — на руку российской власти.

Петр Порошенко пришел на допрос в Государственном бюро расследований Украины. Руководит этой службой Роман Труба. Экс-президент проходит по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Есть подозрения, что Петр Алексеевич имеет некое отношение к этому каналу. Прямых доказательств нет, однако «Прямой» отличался тем, что избегал какой-либо критики в адрес президента, а во время предвыборной кампании ему всячески помогал. Это отмечали даже контролирующие органы.

В итоге Порошенко вызвали на допрос, пока что в качестве свидетеля. Пришел он не один, а с группой поддержки, можно так сказать, устроил целый митинг с участием собственных детей и близких друзей. В частности, младший сын Михаил, дочки Александра и Евгения держали в руках плакаты в поддержку отца, а также требовали свободы слова в республике. У здания ГБУ дежурила и группа недоброжелателей экс-президента. Именно они после допроса закидали Петра Алексеевича тухлыми яйцами. Досталось всем: и группе поддержки, и журналистам, и полицейским. Интересно, что он сам заявил, что детей не звал и в толпе их даже не видел. По сути дела сказал, что «Прямым» не владеет. А то, что происходит — попытка рейдерского захвата канала. Скорее всего, Порошенко пытается превратить свои допросы в шоу. Об этом свидетельствует и тот факт, что он соглашается пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире того самого телеканала. Еще нелишне напомнить, что незадолго до этого в СМИ активно обсуждалась история, как Порошенко на двух самолетах с семьей покинул Украину, то есть сбежал. Правда, вскоре вернулся. И вот теперь ходит на свидания со следователями.

Естественно, возникают вопросы: могут ли Порошенко в итоге посадить и что от этого России? Ответ понятен — посадить могут. Многие этого хотят.

Можно предположить, что это по-своему выгодно России, поскольку полностью компрометирует всю украинскую власть. Мол, смотрите, западные партнеры, вы только что имели с ним дело, принимали на высоком уровне, а он кто? Жулик и коррупционер. И что Зеленский? Сами видите, он может и года не продержаться, и многие влиятельные люди не воспринимают его всерьез. Вся эта власть — сплошной хаос. Но, с другой стороны, закон есть закон — он для всех един — президент, не президент. Так получается, что бывший глава государства уже без пяти минут под следствием.

На фоне московских событий соседнее государство оказалось немного на втором плане с медийной точки зрения. Хотя фразы «российский майдан» снова зазвучали. Но при этом нелишне напомнить известный тезис: «Вы же не хотите, как на Украине?» Однако есть какое-то нехорошее предчувствие. Например, за что ругают Порошенко? За то, что он, может быть, невольно, но смотрел на Россию и порой действовал старыми советскими методами. Вот и всю эту историю с Керченским проливом затеял так топорно.

У нас одна общая болезнь — смотреть в прошлое. А нужно в будущее. Вот тогда, может быть, что-то и наладится.