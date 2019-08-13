МегаФон сообщил о назначении нового директора в Перми

13 августа 2019, Пермь. МегаФон объявляет о кадровых изменениях в руководстве Уральского филиала. Директором Пермского отделения компании назначен Илья Головнин. За 8 лет работы в МегаФоне он прошел путь от специалиста по продажам до директора. Теперь в его подчинении десятки сотрудников.

В новой должности Илья Головнин будет отвечать за эффективное развитие бизнеса компании в регионе, грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, реализацию новых частно-государственных партнерств по развитию сети в малых населенных пунктах. Продолжит курс компании, взятый на технологическое лидерство, в том числе, в технологиях Интернета вещей (IoT).

«Уже сегодня более половины клиентов МегаФона активно пользуются скоростным 4G-интернетом, растет популярность цифровых сервисов, бизнес переходит на IoT-технологии. В Пермском крае только за последний год общее число цифровых абонентов выросло на треть. Этот тренд продолжится, и в ближайшие 5-10 лет с помощью телеком-решений наши клиенты полностью оцифруют свой день, бизнес. Мы стараемся опережать события и уже сегодня инвестируем в цифровые сервисы, развивая надежную телеком-инфраструктуру в регионе. Моя главная задача, чтобы клиенты получали высокое качество сервиса, скоростной интернет и самые передовые IoT-разработки», — отметил Илья Головнин, директор МегаФона в Пермском крае.

По данным Роскомнадзора, у МегаФона самая масштабная сеть базовых станций в стране. В Пермском крае связь МегаФона впервые появилась 16 лет назад. За это время инженеры построили более 1,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, общее количество базовых станций в регионе – свыше 1,4 тысяч.

В 2018 году под руководством Ильи Головнина МегаФон совместно с министерством связи и информатизации Пермского края реализовал проект по улучшению доступности мобильной связи в малых населенных пунктах. Чтобы интернет стал еще быстрее, а сигнал сети надежнее, с начала 2019 года связисты МегаФона дополнительно запустили еще несколько десятков объектов связи в Перми и Пермском крае. Сегодня в зоне действия сети оператора проживает уже более 90% населения региона.