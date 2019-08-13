ФСБ заподозрила руководство томской структуры Рослесхоза в растрате

В Томске фигурантом уголовного дела стал директора филиала госучреждения в структуре Рослесхоза — ФГБУ «Рослесинфорг», занимающего инвентаризацией и учетом лесов, лесным планированием и проектированием. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

По данным следствия, в течение года, с ноября 2017-го по ноябрь 2018 года, по решению главы организации одному из его заместителей, который проживал в другом регионе, регулярно начислялась зарплата. Учреждению, по подсчетам силовиков, причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкций по ней — до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Илья Николаев