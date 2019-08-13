ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Крылья Советов» на домашней арене со счетом 1:0, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«С первых минут игры "Ростов" завладел инициативой, но гости держали свои ворота в неприкосновенности. Стоит отметить удар Ионова в угол – "Крылья" спас Рыжиков. Однако даже вратарь самарцев оказался бессилен на 33 минуте. Ионов прострелил в штрафную, Байрамян красиво пропустил мяч, а Шомуродов оказался точен», - сказано в сообщении.

После пятого тура клуб находится на втором месте в турнирной таблице.

«Не скажу, что это была самая сложная игра, но в концовке действительно было тяжело. Но знаете, никто и не говорил, что будет легко», - передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

В сообщении отмечается, что игру посетило около 30 тыс. человек.

Дарья Голякова