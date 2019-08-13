Краснодарская судья Елена Хахалева больше не будет вести процессы в краевом суде

Фото: из личного архива Елены Хахалевой

Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов отвел скандально известной судье Елене Хахалевой место председательствующего составом судей, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на внутренний приказ региональной судебной инстанции, который должен вступить в силу с 15 августа.

По данным издания, господин Шипилов изменил составы судей, «с целью совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке», определив десяти из которых функцию рассмотрения гражданских и уголовных дел. Елена Хахалева якобы не вошла ни в один из них.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, госпожа Хахалева попала в поле зрения СМИ после того как в Краснодарском крае прошла пышная свадьба ее дочери, где выступили звезды эстрады первой величины. Тогда судья объяснила это тем, что торжество оплатил ее бывший супруг – успешный бизнесмен. После этого появилась информация, что у судьи (прозванной в СМИ «золотой») поддельный диплом о высшем образовании. Елена Хахалева якобы не заканчивала Абхазский госуниверситет, однако, позже ректор Сухумского университета (эвакуирован во время войны из Сухума в Тбилиси) Зураб Хонелидзе рассказал, что вуз выдал госпоже Хахалевой дубликат диплома о высшем юридическом образовании, подтвердив таким образом данные об окончании ею курса обучения в Сухуме.

Тем не менее, Елена Хахалева, по некоторым данным, стала камнем преткновения в назначении председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на должность главы Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Это новая структура, подчиняющаяся ВС РФ, открытая в Краснодаре для объективности принятия кассационных решений. Господин Чернов подал заявление на рассмотрение его кандидатуры, однако, по данным СМИ, администрацию президента он не устроил именно по причине скандала вокруг судьи Хахалевой. В конце февраля 2019 года Чернов ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста и теперь является членом общественной организации судей (располагается в краевом суде). Новым председательствующим краевого суда назначен бывший главный судья Белгородской области Алексей Шипилов, от которого ждут кардинальных перемен в подпортившем себе репутацию судейском сообществе Кубани.

Дмитрий Михеенко