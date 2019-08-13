Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге подорожали на 10%

За год средняя стоимость квартиры-студии на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 10% — до 82,6 тыс. руб. за кв.м. Об этом сообщили специалисты портала по продаже недвижимости N1.ru. При этом, согласно исследованию, количество объявлений о продаже таких квартир за год почти не изменилась и составляет 3,4%. Больше всего студий продают на Уралмаше (16% от общего объема квартир), в центре (13%) и в районе Автовокзала (11%).

Эксперты указывают, что средняя цена студии площадью 25 кв. м в июне этого года составляла 2 млн руб. При том, что в Кольцово или Эльмаше такую квартиру можно купить в среднем за 1,6 млн руб., а в центре примерно за 2,5 млн при площади 27 кв.м.

Рост цен также зафиксирован на квартиры площадью до 20 кв. м — до 88 тыс. за кв.м (+10%). Больше всего таких квартир на Эльмаше (16%) и в центре (13%).

По словам руководителя проекта N1.ru в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, повышение цен есть во всех сегментах жилья, в том числе и на самые маленькие квартиры на рынке. «Несмотря на общий рост цен, спрос на маленькие квартиры вряд ли заметно вырастет, так как сравнительно низкие ставки по ипотеке и высокие темпы строительства жилья во всех сегментах в последние годы сделали доступными для большинства екатеринбуржцев более комфортные по площади квартиры»,— сообщила она.