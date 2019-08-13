Улицы в центре Москвы перекроют 18 августа из-за полумарафона

Центр организации дорожного движения предупредил о перекрытии нескольких улиц и набережных в центре Москвы в связи с проведением полумарафона «Лужники». Схема движения транспорта изменится утром в воскресенье, 18 августа.

Так, с 6:30 до 13:00 будет перекрыто движение по улице Лужники, с 7:00 до 12:30 нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной, с 7:30 до 13:00 — по Лужнецкой набережной, с 7:30 до 11:40 — по Пречистенской набережной, с 7:30 до 11:30 — по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, с 7:30 до 11:10 — по улице Балчуг.

Кроме того, с 7:40 до 11:40 перекроют движение по Кремлевской набережной, с 7:50 до 11:20 — по Раушской набережной, с 7:50 до 11:00 — по Космодамианской и Шлюзовой набережным. Софийская набережная, Фалеевский переулок, Болотная улица и площадь Васильевский Спуск будут закрыты с 7:50. Движение будет восстановлено между 11:45 и 12:00.