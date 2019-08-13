В Челябинске подорожали квартиры-студии

Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах-студиях в Челябинске за последний год выросла на 3,5%, до 44,8 тыс. руб., сообщает портал N1.ru по итогам проведенного исследования.

По данным аналитиков, средняя стоимость квартиры размером 27 кв. м. в июне составила 1,2 млн руб. При этом в Тракторозаводском районе студию можно приобрести дешевле – за 1 млн руб., а в Калининском она будет стоить дороже – в среднем 1,3 млн. Цены на так называемые микроквартиры увеличились на 6% - до 46,6 тыс. руб. за «квадрат».

Доля студий в общем объеме предложений на рынке жилья за год почти не изменилась и составляет на сегодняшний день около 3%.