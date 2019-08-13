На Урале прокуратура проверит кондуктора, заставлявшего ребенка вымыть автобус

Екатеринбургская прокуратура проводит проверку после того, как водитель и кондуктор городского автобуса №19 заставили ребенка, которого стошнило во время поездки, вымыть пол.

По предварительным данным, днем 10 августа ребенок 8–10 лет ехал в автобусе (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») строну микрорайона Химмаш. Во время поездки его стошнило. После этого кондуктор автобуса забрала у ребенка телефон, сообщив, что вернет его только после того, как испачканный пол будет чистым. В районе остановки «ДК «Химмаш» водитель автобуса, прекратив движение, также начал требовать от ребенка вымыть пол. За ребенка заступились пассажиры автобуса, в итоге кондуктор вернула телефон, а водитель вернулся за руль и продолжил движение.

В компании, которая обслуживает маршрут, пообещали разобраться в ситуации. По словам заместителя директора филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Александра Ашихмина, обычно в таких случаях автобус снимают с линии и отправляют в парк на уборку, пишет Е1.