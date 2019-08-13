ВТБ подал на банкротство томского автодилера

Арбитражный суд Томской области рассмотрит в сентябре иски ВТБ к компаниям, связанным с группой «Автосан» предпринимателей Эдуарда Волчека и Юрия Бабошко. Банк требует признать банкротом ООО «Автосан моторс» из-за долга в 240,4 млн руб., ООО «СТС-моторс» (239,5 млн руб.), ООО «Инком авто» (238,8 млн руб.) и ООО «Инком» (238,3 млн руб.). В банке отказались от комментариев.

В заявлении банка в отношении компании «Инком» указано, что в залоге у ВТБ находится двухэтажное здание автоцентра площадью 4 тыс. кв. м в Томске. ВТБ просил суд наложить арест без ограничения права пользования на все имущество (движимое и недвижимое), принадлежащие на праве собственности компаниям, «где бы оно не находилось и в чем бы ни состояло, в том числе на все счета в кредитных организациях». Свое заявление банк мотивировал значительной суммой задолженности компаний группы, а также тем, что должник длительное время уклоняется от погашения задолженности перед ВТБ. Суд удовлетворил требование банка и наложил арест на здание автоцентра.

На сайте «Автосан» говорится, что компания 15 лет работала на рынке продаж и сервисного обслуживания автомобилей, имея в портфеле восемь дилерских контрактов: Renault, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Great Wall, Citroen, Ssang Yong и Lifan. В 2017 году СМИ писали, что Nissan расторг контракт с автодилером «Инком авто». Тогда же стало известно о том, что «Автосан» прекратил дилерство Mitsubishi и Hyundai.

О ситуации на авторынке — в материале “Ъ-Сибирь” «Бизнес-класс подтянул авторынок»

Оксана Павлова