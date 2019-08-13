Врио главы Республики Алтай получил на выборы в 29 раз больше остальных

Избирательный фонд врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина, выдвинутого «Единой Россией», составляет около 27 млн руб. Это в 29 раз больше, чем сумма фондов его конкурентов — коммуниста Виктора Ромашкина и либерал-демократа Дмитрия Софронова. Это следует из финансовых отчетов, опубликованных республиканским избиркомом.

Из всей суммы Олег Хорохордин потратил около 10,7 млн руб. на предвыборную агитацию, иные расходы и оплату работы сборщиков подписей.

Депутат горсовета Горно-Алтайска и координатор отделения ЛДПР Дмитрий Софронов привлек в свой фонд примерно 1,6 млн руб., из которых потратил более 670 тыс. руб. Меньше всего денег на свою избирательную кампанию получил депутат республиканского парламента и лидер местных коммунистов Виктор Ромашкин. На счет его фонда поступило 325 тыс. руб. Около 233 тыс. руб. он направил на предвыборную агитацию.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов пришедших на участки избирателей. Если этого не случится, то через две недели пройдут второй тур.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Больше трех не собираются»

Юлия Сасевич