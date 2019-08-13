Томского застройщика обвинили в мошенничестве на 31 млн рублей

Полиция Томска завершила расследование уголовного дела директора строительной организации, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 31 млн руб. Об этом сообщает областное управление МВД.

Согласно материалам дела, в 2009 году обвиняемый получил разрешение на строительство пятиэтажного административного здания на Типографском переулке в Советском районе Томска с площадью застройки 400 кв. м. В 2011 году мужчина зарегистрировал ЖСК для привлечения денег граждан якобы под возведение многоквартирного жилого дома. По подсчетам полиции, с 2011 по 2016 год он похитил более 31 млн руб. у восьми человек. Дело рассмотрит Советский райсуд Томска.

Илья Николаев