Перед работниками пензенского «Су-58» погасили долг по зарплате в размере 8 млн рублей

В Пензенской области в первом полугодии этого года работникам выплачены долги по заработной плате на сумму 57 млн руб., об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, полностью погашена задолженность в размере 8 млн руб. в ООО «Су-58», 1,3 млн руб. - в МУП «Каменское ЖКХ», около 1 млн руб. - в СПК «Колосок» и ООО УК «Комфорт», 1,2 млн руб. - в ООО УК «Комфорт-Девелопмент», 2,1 млн руб. - в ООО «КМ-групп».

В январе – июне выявлено 50 хозяйствующих субъектов, привлекавших работников без оформления трудовых отношений. После вмешательства прокуратуры с 70 человеками заключены трудовые договоры.

Иван Сергеев