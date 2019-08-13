В Далматово создадут новое производство минеральной воды

ООО «Промышленно-технический центр-ДО» намерено реализовать в Далматово (Курганская область, имеет статус территории опережающего социально-экономического развития) инвестпроект по производству минеральной воды. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, заявку от потенциального резидента ТОСЭР рассмотрела и одобрила профильная комиссия. Было подписано соглашение между инвестором и департаментом экономического развития Курганской области. Пакет документов по проекту направят в Минэкономразвития России для внесения компании в реестр резидентов.

«Промышленно-технический центр-ДО» планирует открыть в Далматово цех и в первый год реализации проекта создать в Далматово не менее десяти рабочих мест. Объем инвестиций составит 17 млн руб.