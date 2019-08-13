Минпросвещения решило не вводить обязательный ЕГЭ для выпускников техникумов

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что введение обязательного ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей нецелесообразно. Она напомнила, что если учащийся ушел после 9 класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. «Другой вопрос — нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный»,— сообщила она в интервью «Российской газете».

Этим вопросом занялась специальная группа по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. «И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно»,— сказала министр.

С 2001 по 2008 год ЕГЭ проводился в ряде регионов в качестве эксперимента, а с 2009 года стал обязательной формой контроля знаний выпускников по всей России. В 2018 году его можно было сдать по 14 предметам, включая биологию, географию, обществознание, физику, химию, информатику и литературу на каком-то из языков народов РФ.

Основными аргументами в пользу проведения ЕГЭ стали унификация выпускных и, главное, вступительных заданий; возможность для школьников из всех регионов поступить в ведущие вузы страны; искоренение коррупции, а также корректная оценка знаний выпускников — пятибалльная система с этой задачей справлялась не слишком хорошо.