Роскомнадзор потребовал от «Батеньки, да вы трансформер» удалить текст о суициде

Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансофрмер» удалить сатирический текст о самоубийстве, написанный в 2016 году, говорится на странице издания. Публикация была выполнена по рекомендациям ведомства, которые автор текста Петр Маняхин довел до абсурда.

«В Роскомнадзоре посчитали, что и в таком виде читатель может впечатлиться и догадаться о способах сведения счетов с жизнью, поэтому потребовали от нас удалить его с сайта самиздата. Таким образом, можно сказать, что сотрудники Роскомнадзора научились выискивать опасную информацию не только в новостных заметках и блогах, но и в откровенно сатирических текстах»,— говорится в заявлении издательства.

«Батенька, да вы трансформер» надеется, что Роскомнадзор изучит мультсериал «Happy Tree Friends» и книгу Энди Райли «The Book of Bunny Suicides». «От себя на всякий случай хотим добавить, что оба произведения не являются документальными и не основаны на реальных событиях. Надеемся, это поможет сотрудникам Роскомнадзора в будущем тщательнее отличать сатиру от реальных призывов к суициду»,— заявили в издательстве.

В тексте, который все же удалили, шла речь об успешном человеке из города N, который «ушел из жизни самостоятельно». Он находясь «где-то» взял «что-то» и сделал «нечто», что в итоге привело к его смерти.

Роскомнадзор объяснил, что потребовал удалить статью только сейчас, потому что в ведомство поступило обращение по линии приема сообщений только в этом месяце. После изучения материала эксперты обнаружили, что в тексте «содержится информация о способах совершения самоубийства».

Напомним, в 2016 году Роскомнадзор начал разъяснять журналистам, как писать о самоубийствах, чтобы ведомство не заблокировало сайт. Среди рекомендаций были такие: не публиковать фото жертв, места происшествия, не писать «самоубийство» и «суицид» в заголовках. Роскомнадзор также предлагал показывать «сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами».