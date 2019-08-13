Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей

Бывшего заместителя начальника продовольственной службы Южного военного округа (ЮВО) Романа Сомонова приговорили к 6 годам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159) и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.

Сомонова лишили звания «подполковник», ему запретили в течение двух лет занимать должности, которые связны с организационно-распорядительными функциями в вооруженных силах, госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Также осужденный получил штраф в размере 600 тыс. руб. Помимо этого, с Сомонова и еще одного осужденного Фирсова (начальника продовольственной службы) взыскали в солидарном порядке в пользу Минобороны 193 млн 855 тыс. 649 руб.

Как уточняет следствие, в 2011 году Минобороны заключило госконтракт на организацию питания военнослужащих на 2012–2014 года с АО «Военторг». Предприятие в качестве соисполнителя привлекло ООО «Коллектив-Сервис».

С марта 2012 года по март 2014 года начальник продовольственной службы войсковой части 04436 102-й военной базы в Гюмри майор Владимир Фирсов, действуя вместе с соучастниками преступления (в том числе с Сомовым), систематически вносил в отчеты по услугам, которые оказывал подрядчик ООО «Коллектив-Сервис», сведения, которые были в сумме завышены на 1 630 869 суточных пайков.

Фирсов получал вознаграждение в 60% от стоимости продовольствия, которое не поставили в войсковую часть. Всего он получил 90 млн руб., из них 2,5 млн передал Сомонову, еще 44,5 млн руб. — Денису Зорину, который был заместителем начальника продовольственной службы до Сомонова.

Напомним, что ранее Сомова уже приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб., но его дело и еще одного фигуранта, Дениса Зорина, отправили на пересмотр. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что действия осужденных нужно переквалифицировать на более тяжкие преступления.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Неисчерпаемый ресурс военных снабженцев».