ФАС проверит цены на глину воронежского завода Sibelco

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Воронежской области возбудило дело по признакам нарушения конкуренции в отношении ООО «Сибелко Воронеж», структуры бельгийской группы Sibelco. По мнению ведомства, компания установила монопольно высокую цену на глину для огнеупорной керамики. На поставщика сырья пожаловался производитель огнеупоров в пригороде Воронежа ООО «Ника-петротэк».

По данным ФАС, «Сибелко Воронеж» в 2019 году по сравнению с 2018-м повысил цены на глину на 20-44% в зависимости от марок. «В калькуляцию затрат была включена аренда оборудования. В ходе проверки установлено, что компания брала его в аренду у входящего в одну группу юрлиц ООО «Сибелко Латная». Это свидетельствует об установлении экономически необоснованной цены на глину»,— говорится в сообщении ФАС.

Сергей Калашников