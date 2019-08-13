ГФИ задумался о потенциале

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин официально представил правительству Саратовской области нового главного федерального инспектора (ГФИ) региона Григория Сергеева. Господин Сергеев с начала июня находился в статусе исполняющего обязанности ГФИ области, однако с того времени до сих по не делал ни одного публичного заявления. Новый инспектор утверждает, что планирует заниматься вопросами инфраструктуры и лекарствами для граждан. Эксперты не ждут от нового инспектора серьезного влияния на состояние дел в регионе.

Вчера правительству Саратовской области был официально представлен новый главный федеральный инспектор по региону Григорий Сергеев. Распоряжение о назначении господина Сергеева ГФИ по Саратовской области полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подписал на прошлой неделе. До этого, с июня этого года Григорий Сергеев временно исполнял обязанности ГФИ по субъекту, совмещая их с работой главного федерального инспектора по Нижегородской области.

В начале лета господин Сергеев был назначен временно исполняющим обязанности инспектора с формулировкой «в связи со служебной необходимостью». Тогда источники „Ъ“ в правительстве региона полагали, что Григорий Сергеев не задержится на этом посту и будет работать до тех пор, пока в аппарате полпреда не найдут более подходящую кандидатуру.

Господин Сергеев с июля прошлого года занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области. На различных должностях в аппарате полпреда президента в ПФО 37летний уроженец Чебоксар Григорий Сергеев работает с августа 2009 года. До этого он четыре года работал в администрации президента Чувашской республики в отделе государственной гражданской службы и кадров.

Кресло главного федерального инспектора по Саратовской области освободилось в марте этого года после отставки Марины Алешиной, она занимала пост с сентября 2012 года. Источники „Ъ“ связывали уход госпожи Алешиной с тем, что она принадлежала команде бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича и «совершенно не устраивала» пришедшего ему на смену в сентябре прошлого года Игоря Комарова.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин отметил, что господину Сергееву «совместно с губернатором и правительством области» предстоит заниматься решением задач по социально-экономическому развитию региона. «Кроме того, перед ним стоят оперативные задачи — координация федеральных органов власти, взаимодействие с политическими партиями, гражданским обществом, вопросы общественной безопасности. Надеюсь, он достигнет поставленных задач»,— подчеркнул он.

Губернатор Валерий Радаев выразил надежду, что новый главный федеральный инспектор уже увидел «конкурентные преимущества и потенциал» субъекта. «Будем вместе их раскрывать. Уже в среднесрочной перспективе область должна войти в число устойчивых региональных экономик»,— заявил глава региона.

Выступая перед членами правительства Саратовской области, господин Сергеев заявил, что «готов взаимодействовать со всеми конструктивно настроенными ­силами».

По словам Григория Сергеева, у Саратовской области те же проблемы, что и у других регионов России: плохие дороги, отсутствие благоустройства дворов и территорий, ветхое и аварийное жилье, коммунальные сети, необходимость строительства социальных объектов. «Это именно те проблемы, с которыми жители Саратовской области обращаются в приемную президента РФ»,— отметил господин Сергеев.

Он также добавил, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на особом контроле ГФИ находится вопрос с лекарственным обеспечением жителей региона. Напомним, в июле Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту халатности при обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что в этом году неустановленные должностные лица медицинских учреждений Саратова и Саратовской области, а также министерства здравоохранения региона своевременно не обеспечили граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, жизненно необходимыми препаратами. Из-за этого больным приходилось самостоятельно покупать лекарства. Проверка следственных органов началась после прямой линии с президентом РФ, на которой прозвучала информация о том, что в регионе не обеспечивают льготников лекарствами, при том что аптечные склады заполнены.

Политолог Александр Пантелеев считает, что не стоит ждать от нового ГФИ серьезного влияния на состояние дел в регионе, так как это не входит в его задачи. Также он отметил в числе положительных качеств то, что Григорий Сергеев не связан с какими-либо группами влияния в регионе, а значит не будет работать в их интересах.

Сергей Петунин