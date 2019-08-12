Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

На трассе «Кола» в Ленобласти 13 августа будет временно остановлено движение транспорта из-за разводки Ладожского моста через реку Нева.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», переправа будет недоступна для проезда в период с 15:00 до 15:45. Мост разведут для прохода теплохода ОС «Ладога».

Добавим, что в настоящее время на трассе «Кола» ведутся работы по реконструкции участка автодороги с 51-го по 68-й км. К 2021 году дорога превратится из двухполосной в четырехполосную.