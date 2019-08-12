Проданы станки и автомобили завода «Водомашоборудование» в Воронеже

С банкротных торгов воронежского ОАО «Водмашоборудование» (структура промышленной группы «Содействие» Олега Малышева) продана часть оборудования предприятия. Покупателем стала индивидуальный предприниматель Лариса Тормышева из Москвы, занимающаяся управлением недвижимостью.

За 8,7 млн руб., как сказано в сообщении конкурсного управляющего Андрея Амелина о заключении договора купли-продажи, она приобрела металообрабатывающее оборудование, несколько мостовых кранов, гидравлические ножницы, прессы и листогибы, литейные машины, индукционные печи, станки плазменной резки с ЧПУ, токарные станки, грузовики «КамАЗ» и Hyundai, микроавтобус УАЗ, седан Skoda Superb и два погрузчика

Но, по словам знакомого со сделкой источника “Ъ-Черноземье”, у покупателя могли возникнуть сложности с получением этих активов с территории «Водомашоборудования» в Коминтерновском районе Воронежа. «В конце прошлой недели ему, вместе с конкурсным управляющим, пришлось привлечь сотрудников ЧОП и полицейских для того, чтобы попасть на площадку и забрать покупки, чему препятствовали сотрудники другой организации группы "Содейтствие", работающие на этом оборудовании», сказал источник. Андрей Амелин сказал “Ъ-Черноземье”, что «никаких конфликтов не было» и отказался от более подробных комментариев. В пресс-службе регионального главка МВД отвергли участие его сотрудников в ситуации.

Ранее стало известно, что попытка признания долга почти в 50 млн руб. ОАО «Водмашоборудование» легла в основу уголовного дела о мошенничестве. Об этом рассказал на заседании общественного совета УФНС и ГУ МВД по Воронежской области руководитель УФНС Игорь Понкратов. По словам господина Понкратова, в ходе процедуры банкротства к ОАО были предъявлены требования на сумму почти в 50 млн руб., таким образом неустановленные лица пытались получить контроль над банкротством общества путем установления фиктивной задолженности. Арбитражный суд Воронежской области в добавлении этой задолженности в реестр требований кредиторов отказал. Уголовное дело о попытке мошенничества (ст. 30, ст. 159 УК РФ) было возбуждено сотрудниками ГУ МВД.

Сергей Калашников