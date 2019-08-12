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В Петербурге снесли незаконные павильоны и автосервис

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга в период с 9 по 12 августа освободили несколько незаконно занятых участков, находящихся в городской собственности. Среди демонтированных объектов торговые павильоны и автосервис.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, работы по демонтажу стационарных торговых объектов проводились на улице Орджоникидзе, возле дома №26 и на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц, на Северном проспекте и улице Руставели. Кроме того, было снесено кирпичное здание автосервиса на Дальневосточном проспекте, 7. Участок площадью 200 кв м был занят предпринимателем самовольно.

Комитет ведет работу по привлечению всех землепользователей к административной ответственности.

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