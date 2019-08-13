«Россиянку» продают за миллиард

На продажу выставлен имущественный комплекс ОАО «Санаторий „Россиянка“», расположенный в Анапе, на Пионерском проспекте. Торги состоятся в рамках банкротства. С аукциона продадут всю инфраструктуру здравницы, а также некоторое движимое имущество. Общая стоимость лотов составляет более 1 млрд руб. Предприятие признано банкротом в 2016 году по заявлению УФНС, его банкротство предварялось чередой громких скандалов и судебных тяжб между основным акционером и группой миноритариев. Эксперты говорят, что стоимость выставленного на торги имущества сильно завышена.

Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ОАО «Санаторий „Россиянка“». Оно продается в рамках банкротства и включает в себя лечебные корпуса, столовую, склад, подстанцию, бассейн, административные здания и другие помещения, которые входят в инфраструктуру санатория. Недвижимость оценена в 1 млрд руб. Также на торги выставлено еще пять лотов, включающих в себя принадлежащие банкроту транспортные средства, в том числе автобус «ЛиАЗ», грузовой самосвал САЗ-3507 и трактор МТЗ-80Л. Их общая стоимость — около 1 млн руб. Санаторий расположен на Пионерском проспекте в Анапе.

ОАО «Санаторий „Россиянка“» признано банкротом в 2016 году по заявлению УФНС. В числе кредиторов также числилось еще около 10 юрлиц и одно физлицо. Общий долг предприятия на тот момент составлял 77 млн руб. Кредиторская задолженность санатория по результатам 2017 года насчитывала 123,6 млн руб., затем увеличилась до 144 млн руб. В отчете конкурсного управляющего, проводившего финансовую проверку предприятия, сказано, что оно не в состоянии погасить долги, а выплата зарплаты управляющему только усугубляет состояние должника, поэтому согласился с требованием кредиторов признать «Россиянку» банкротом.

Первопричиной банкротства санатория стала судебная тяжба между Росимуществом и группой юридических и физлиц, которым принадлежало 25% акций санатория.

В декабре 2018 года конкурсный управляющий анапского ОАО «Санаторий „Россиянка“» сообщил, что Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Панорама» о намерении погасить все требования кредиторов и получить активы предприятия. По данным картотеки арбитражного суда, ранее с аналогичными заявлениями в краевой арбитраж обращались еще ряд фирм (ООО «Радуга», ООО «Премьера», ООО «Агроторг», ООО «Красторг» и др.), входящих, как и ООО «Панорама», в реестр третьей очереди кредиторов. Между тем ни одна из собиравшихся погасить требования кредиторов компаний не реализовала свои намерения в установленный судом срок.

Первопричиной банкротства санатория стала судебная тяжба между Росимуществом и группой юридических и физлиц, которым принадлежало 25% акций санатория. Частные собственники подали в краевой арбитраж исковое заявление об отчуждении из госсобственности пакета акций санатория «Россиянка», сославшись на то, что государство якобы не оплатило свои собственные акции в момент учреждения открытого акционерного общества. Суд удовлетворил иск миноритариев, приняв решение, согласно которому принадлежащие РФ акции отчуждаются из госсобственности. В свою очередь ведомство обратилось с жалобой в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который восстановил прежнюю принадлежность акций.

Далее СКР возбудил уголовное дело в отношении жителей Анапы Олега Сарапулова и Алексея Димоева. Оба были задержаны за дачу взятки в размере 27 млн руб. начальнику Управления делами Росимущества Отто Сопроненко. За эти деньги чиновник должен был поставить во главе санатория «Россиянка» указанного взяткодателями человека, а в последующем не препятствовать лжебанкротству здравницы и ее захвату. Однако после этого господин Сопроненко известил об этом предложении правоохранительные органы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Санаторий „Россиянка“» было зарегистрировано в 1993 году. В качестве головного предприятия указано Росимущество, ему принадлежит 75% акций санатория, еще 25% принадлежит Александру Чахчахову. В 2016, 2017 и 2018 годах убыток предприятия составил 27,6, 14,9 и 23,8 млн руб. соответственно, данных о выручке за эти годы нет. В судах различных инстанций предприятие ведет перекрестные судебные тяжбы.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, существенного изменения в ситуации с анапским санаторием «Россиянка» с момента оценки его конкурсным управляющим в июне 2019 года не произошло. «Участники рынка и потенциальные покупатели по-прежнему считают ее завышенной. Во-первых потому, что в 2015 году попытка продажи на аукционе 75% акций тогда еще действующего ОАО „Санаторий «Россиянка»“ за 340 млн руб. закончилась провалом. Покупателей не нашлось. В ситуации, когда санаторий не функционирует уже более трех лет, говорить о росте стоимости имущества не приходится. Рыночная стоимость гораздо ниже, и не только из-за долгов, но и из-за продолжающегося спора акционеров»,— сказал аналитик. Он называет одним из потенциальных покупателей компанию Alean Family Resort Collection. Ее директор Павел Морковский ранее оценивал земельный участок под санаторием в 360 млн руб. При этом вложения в реконструкцию объекта для начала его функционирования оценивались в размере 2 млрд руб. «Объявленные конкурсным управляющим торги с заявленной стоимостью всего санатория 1 млрд руб., скорее всего, закончатся ничем. Столь высокая оценка имущественного комплекса предприятия-банкрота может быть связана с желанием привлечь внимание государства, которому санаторий де-факто принадлежит через мажоритарного акционера — Росимущество»,— пояснил господин Миронюк. Он отмечает, что в случае, если Росимущество изменит свою позицию относительно обанкротившегося санатория, он может быть реорганизован, например, в детский лагерь или реконструирован. В противном случае не исключена продажа имущества по ликвидационной стоимости с дроблением лотов на аукционе. Между тем, по мнению аналитика, будущим инвесторам территория в настоящий момент интересна прежде всего с точки зрения возможности строительства многоквартирных домов.

Елена Рыжкова