Господдержу бизнеса в Татарстане увеличили до 1,6 млрд рублей

Сумму господдержки предприятий малого и среднего бизнеса в Татарстане увеличили на 14,5%, или на 228,3 млн руб. Как сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана, общий объем средств в рамках нацпроекта в регионе в 2019 году превысил 1,57 млрд руб.

Рост произошел за счет дополнительных вливаний в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального и республиканского бюджетов в суммах 184,9 млн руб. и 43,4 млн руб., соответственно.

Средства будут направлены на «расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства» и «популяризацию предпринимательства».

Ранее министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев говорил, что общий объем поддержки МСП в 2019 году в регионе составит 2,2 млрд руб. Ожидалось, в частности, что РФ выделит 1,13 млрд руб., что в 16 раз больше, чем в 2018 году, еще 1 млрд руб. направят из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"