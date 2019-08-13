Омбудсмен опустилась под землю

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой вернуть пенсионерам безлимитный проезд на метро по транспортной Екарте. Городские власти пока не отреагировали на обращение. Эксперты уверены, что без массовых акций протеста администрация не вернет безлимитный проезд в метрополитене.



В обращении к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому Татьяна Мерзлякова попросила изменить постановление мэрии «О стоимости электронных проездных билетов» и вернуть безлимитный проезд для пенсионеров на метро по транспортной Екарте.

Как пояснили в аппарате омбудсмена, обращение связано с просьбой пенсионеров, для которых «использование городского транспорта связано с продолжением активной жизни в пенсионном возрасте». «Мы предлагаем оставить проезд по безлимитному тарифу на три вида транспорта (трамвай, автобус и троллейбус), который сейчас стоит 850 руб., а для метро вернуть тариф с четырьмя видами транспорта за 1 тыс. руб.»,— рассказали в аппарате уполномоченного, напомнив, что пенсионеры в любом случае будут получать компенсации из областного бюджета за льготные поездки. В мэрии на момент подготовки материала не смогли прокомментировать предложение обмудсмена.

Напомним, с 15 мая стоимость проезда в екатеринбургском метрополитене подорожала с 28 до 32 руб. Как пояснили городские власти, рост тарифов был связан с «инвестиционной надбавкой», необходимой для обновления вагонов метро, срок эксплуатации которых истекает в 2020 году. Согласно новым тарифам Екарты, проезд в метро оплачивается отдельно. Месячный проездной на три вида транспорта стоит 2,3 тыс. руб., для студентов — 1,5 тыс. руб., для школьников — 840 руб., для льготников — 850 руб.

Недовольство тарифами на метро выражают и другие слои населения. Например, 26 мая общественное движение Freebus, которое ранее выступало за бесплатный проезд для студентов, провело митинг против роста цен на проезд в метрополитене. В акции приняли участие около 100 человек.

По словам депутата гордумы от КПРФ Андрея Пирожкова, омбудсмен должна обратить внимание не только на пенсионеров, но и на остальные группы населения. «Возвращение безлимитного проезда только для пенсионеров не удешевит перевозку пассажиров. Стоимость будет такой же»,— подчеркнул он. По его мнению, для решения проблемы необходимо вернуть безлимитный проезд для всех категорий горожан. «Администрации и горожанам будет проще, если сделать дороже Екарту и добавить безлимитные проезды для всех пассажиров наземного транспорта и метро»,— предложил депутат.

По мнению экспертов, мэрия не отменит решение об исключении метро из безлимитного проезда по Екарте. «Без информационного давления, публичной или предвыборной кампании Высокинский не будет делать шаг назад»,— считает уральский политолог Алексей Швайгерт. По его мнению, в городе присутствует возмущение, однако без массовых акций протеста и участия политических партий оно «выглядит достаточно спокойно». «Мерзлякова не тот субъект влияния, который мог бы убедить Высокинского пойти на уступки. Обращение могут рассмотреть только, чтобы повысить уровень доверия горожан к мэру»,— добавил господин Швайгерт.

Анастасия Реутова, Елена Горшкова